В Челябинской области сохранятся минусовая температура и снег 8 марта

В регионе продолжает действовать арктический циклон

В пятницу, 8 марта, в Челябинской области прогнозируют преимущественно переменную облачность, местами пройдет снег. Температура воздуха будет чуть выше, чем сегодня, однако сохранится минусовой, сообщают синоптики областного Гидрометцентра.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха может опуститься до −16°C, днем отметка на градуснике преодолеет порог в −4°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западный 5—10 метров в секунду.

В Магнитогорске день также выдастся без осадков. Столбики термометров установятся в пределах от −4 до −8°C. Ветер преимущественно юго-западный 4,4 метра в секунду.

Жителям Златоуста синоптики обещают снег и −4…−6 градусов. Ветер западного направления до 3,2 метра в секунду.

Накроют снегопады и Ашу: осадки не прекратятся в течение всего дня. Ожидается от −4 до −7°C. Ветер юго-западный 3,7 метра в секунду.

В целом температура воздуха ночью в регионе будет варьироваться от −16 до −21°C, в низинах упадет до −25°C. В горах столбики термометров покажут от −11 до −16°C. Днем синоптики прогнозируют от −2 до −7°C, в низинах — до −10°C. Переменная облачность, в горах пройдет небольшой снег, на остальной территории области преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололед. Ветер юго-западный, западный 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.