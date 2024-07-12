В Челябинской области сохранятся ливни с грозами в выходные дни

Похолодания не ожидается

В предстоящие выходные, 13 и 14 июля, в Челябинской области сохранится непогода: в регионе прогнозируют ливни, грозы и град. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра также предупредили горожан о шквалистом ветре. Рассказываем подробнее.

В Челябинске градусники в ночные часы в субботу покажут около +16°C, днем достигнут +27°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Гроза. Ветер северный, северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В регионе предстоящей ночью будет от +14 до +19°C. Небольшие, местами умеренные дожди. На юге и западе области ожидаются ливни. Грозы. Град, локально крупный. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, осадки сохранятся. Ветер северный, северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 20—25 метров в секунду.

В воскресенье, 14 июля, в столице Южного Урала синоптики также прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Столбики термометров зафиксируются на +26°C. Ветер преимущественно северного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Города и районы Челябинской области осадки также не обойдут стороной: 14 июля в регионе ожидаются небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. На юге региона продолжатся ливни и грозы. Отметка на градуснике установится в пределах от +22 до +27°C. Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.