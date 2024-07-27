В Челябинской области сохранятся ливни и штормовой ветер 27 июля

Будет холодно

Сегодня, 27 июля, в Челябинской области по-прежнему прогнозируют ливни и штормовой ветер. Температура воздуха поднимется максимум до +16 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром показания термометров приблизятся к +13°C, днем потеплеет до +16°C. Облачно, дождь. Ветер северо-восточный с переходом на западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске зафиксируется на +15°C. Дождь, во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер западный, до 7 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики обещают дождливую погоду и +14°C. Ветер северо-западного направления около 7 метров в секунду.

Дневной прогрев в Сатке составит около +12°C. Утром умеренный дождь, ближе к вечеру осадки ослабеют. Ветер северо-западный, около 5 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее — аналогично.

В целом утренняя температура воздуха составит около +8°C, днем столбики термометров поднимутся до +11...+16 градусов. Облачно, дожди, местами ливни. Возможны грозы и град. Ветер северо-восточный с переходом на западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15—19 метров в секунду. В отдельных районах при грозах шквалистое усиление ветра до 20—25 метров в секунду.