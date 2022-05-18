В Челябинской области сохранятся грозы и штормовой ветер

ГУ МЧС России продлило экстренное предупреждение

В четверг, 19 мая, в Челябинской области сохранится дождливая и ветреная погода. По прогнозам синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе возможны грозы и град.

Сегодня ночью в Челябинской области похолодает от +2 до +7°C, днем воздух прогреется от +12 до +17°C, в горах будет прохладнее — до +9°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут от +5 до +7°C, днем потеплеет от +13 до +15°C. Облачно с прояснением, небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России продлило экстренное предупреждение о непогоде. Южноуральцев предупредили о том, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.