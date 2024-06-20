В Челябинской области сохранятся дожди с грозами 20 июня

Местами температура снизится

Сегодня, 20 июня, в Челябинской области вновь ожидается жаркая и дождливая погода. Но градусники покажут под 30 градусов не везде: в отдельных районах будет ниже 20 градусов тепла, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Отметка на градуснике в Челябинске этим утром приблизится к +20°C, дневной прогрев составит от +24 до +26°C. Облачно с прояснением, возможны осадки в виде небольшого дождя. Есть вероятность грозы. Ветер преимущественно западного направления, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +24°C. Небольшой дождь. Ветер западный, до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в Миассе достигнет +22°C. День пройдет под аккомпанемент дождя. Ветер преимущественно западного направления, до 7 метров в секунду.

Дождливая погода выдастся в Пласте, днем прогремит гроза. В городе потеплеет до +24°C. Ветер западный, 7 метров в секунду.

В Златоусте показания термометров опустятся до +17…+18°C. Небольшой дождь на протяжении всего дня. Ветер западный, 6 метров в секунду.

В Аше ожидается до +23…+25 градусов Цельсия. Утром небольшой дождь, днем — облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно западного направления, до 9 метров в секунду.

В целом в утренние часы в регионе будет около +15°C, днем столбики термометров установятся в пределах от +23 до +28°C, местами синоптики обещают +19°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Локально град. Ветер юго-западный, западный, от 6 до 11 метров в секунду, с порывами до 13—18 метров в секунду.