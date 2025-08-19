В Челябинской области сохраняется высокая активность клещей

С начала года от их укусов уже пострадали больше 15 тысяч южноуральцев

Челябинская область по-прежнему остается в списке регионов, где этим летом отмечена высокая активность клещей, сообщила пресс-служба Росприроднадзора РФ.

Наряду с Южным Уралом в перечень неблагополучных по укусам клещей территорий вошли Свердловская, Кемеровская, Кировская, Томская области, Пермский край и Удмуртия.

Между тем на Урале в августе — сентябре отмечается вторая волна активности членистоногих, которая совпадает с грибным сезоном. С начала года от укусов клещей уже пострадали более 15 тысяч человек. Каждый четвертый клещ был обнаружен в парке, сквере или на садовом участке.