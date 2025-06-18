В Челябинской области сохраняется теплая погода с дождями

На смену ясному утру может прийти гроза

В среду, 18 июня, на Южном Урале сохранится теплая и влажная погода, сообщает Челябинский Гидрометцентр.

Днем по области воздух прогреется до + 21...+26 градусов, а в горах — всего до +18. Будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град.

В Челябинске пока солнечно, но в течение дня пройдут кратковременные дожди с грозой. Воздух прогреется до +25 градусов.

Такую же погоду Гидрометцентр обещает нам на четверг, а вот пятница по всему региону будет пасмурной и дождливой.