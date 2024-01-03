В Челябинской области сохраняется морозная и снежная погода

Однако скоро в регионе потеплеет

На Южном Урале установилась зимняя морозная погода. В среду, 3 января, синоптики Челябинского гидрометцентра обещают холод и умеренный снег.

Минувшей ночью температура воздуха опускалась по области до −31...−36 градусов. Днем все еще будет холодно: −15...−20 градусов. На севере области до −25, а на юге и крайнем западе −5...−10.



По области идет снег, ветер слабый.

После полудня Челябинский гидрометцентр даст прогноз погоды на ближайшую ночь и 4 января. Предварительный прогноз для Челябинска выложен на сайте Гидрометцентра России. Столичные синоптики полагают, что в ночь на четверг, 4 января, будет холодной: до −20 градусов, но сам четверг может порадовать горожан оттепелью с температурой до −6.

При этом с пятницы московский прогноз опять обещает похолодание.