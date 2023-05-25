В Челябинской области сохраняется 30-градусная жара

Осадков в регионе по-прежнему не будет

Сегодня, 25 мая, в Челябинской области прогнозируют 30-градусную жару. Синоптики областного Гидрометеоцентра также обещают переменную облачность и порывистый ветер.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +13°C, дневной прогрев воздуха составит около 30°C тепла. Ветер северного направления 3 — 8 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается.

В Челябинской области сегодня также будет жарко: синоптики обещают повышение температуры до +31°C, в отдельных районах региона прогнозируют до +26°C. В утренние часы температурные показатели приблизятся к отметке около +13°C, местами ниже. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.