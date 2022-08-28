В Челябинской области сохранится жаркая погода

В отдельных районах пройдут дожди и прогремят грозы

Новая неделя в Челябинской области начнется с жары. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе сохранится тридцатиградусная температура. В отдельных районах возможны дожди, в Челябинске осадков не будет.

В ночь на понедельник в регионе столбики термометров покажут от +10 до +15°С, в горах и низинах прогнозируют понижение температуры от +5 до +10°С. Днем воздух прогреется до +26, +31°С. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Возможна гроза. Ветер западный, северо-западный от 2 до 7, при грозе усиление ветра до 13 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до +11, +13°С. Днем значительно потеплеет — до +30°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду.