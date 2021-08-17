В Челябинской области сохранится жаркая погода без осадков

Синоптики прогнозируют повышение температуры до +34°C

В среду, 18 августа, в Челябинской области ожидается жаркая и безветренная погода. Синоптики областного гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +34°C. В горах и низинах будет прохладнее.

В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +15, +17°C, днем столбики термометров поднимутся до +30, +32°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области прогнозируют переменную облачность, осадков не обещают. Ночью столбики термометров достигнут +14, +19°C, в горах и низинах воздух по-прежнему будет прохладным — до +8°C. Днем потеплеет до +29, +34°C, в горах ожидается до +27°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.