В Челябинской области сохранится жаркая и сухая погода

Столбики термометров поднимутся до +27 градусов

В среду, 21 сентября, в Челябинской области будет жарко. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют переменную облачность и слабый ветер.

Предстоящей ночью в регионе температура воздуха составит от +6 до +11°C, в низинах столбики термометров опустятся до +1°C. Днем потеплеет до +22, +27°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на среду похолодает до +9, +11°C, днем воздух прогреется до +24, +26°C. Ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.