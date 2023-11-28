В Челябинской области сохранится теплая погода со слабыми осадками

В отдельных районах возможен порывистый ветер

Сегодня, 28 ноября, в Челябинской области ожидается преимущественно теплая погода со слабым ветром. Местами возможен небольшой снег, в целом осадков в регионе не ожидается. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске покажут около −2°C, днем температура воздуха установится в пределах от +1 до +3°C. Ветер преимущественно восточного направления 3—8 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области в утренние часы будет около +2°C, местами ниже. Днем температурные значения достигнут +1...+6°C, в низинах по-прежнему будет со знаком минус. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Местами туман. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.