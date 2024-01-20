В Челябинской области сохранится теплая погода с сильным ветром

Местами пройдет слабый снег

В воскресенье, 21 января, в Челябинской области на большей части территории ожидается умеренная температура — до −10 градусов. В горных районах при этом потеплеет до 0 градусов, но вместе с теплом придут осадки. Сильный ветер сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит −10...−12 градусов, днем поднимется до −5...−7 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В городах и районах Челябинской области в ночь на воскресенье температура опустится до −9...−14 градусов, в горах будет теплее — около −5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −5...−10 градусов, в горах будет около 0. Облачно с прояснением, в горных районах небольшой снег, возможны метели. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.