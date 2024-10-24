В Челябинской области сохранится теплая погода с небольшими дождями 25 октября

На погоду продолжит влиять североатлантический циклон

В пятницу, 25 октября, в Челябинской области местами сохранятся дожди, в Челябинске существенных осадков не будет. Теплая погода до +10°C сохранится на большей части территории региона, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Далекая периферия североатлантического циклона с западным ветром продолжает распространять на Южный Урал облачную, дождливую погоду», — рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью сохранится дождь. Температура опустится до +4°C. Отдельные порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. День выдастся без существенных осадков. Прогрев составит от +8 до +10°C. Ветер западный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области местами ожидаются небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Ночная температура составит от +1 до +6°C, при прояснении похолодает до −3°C. Днем воздух прогреется от +5 до +10°C, в горах столбики термометров покажут от 0 до +5°C. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду с локальными порывами до 16 метров в секунду.