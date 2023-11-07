В Челябинской области сохранится теплая погода до +8 градусов

День будет ясным

Во вторник, 7 ноября, в Челябинской области прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Воздух в регионе прогреется до +8 градусов. Ветер будет слабым. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Утром в Челябинске столбики термометров приблизятся к отметке −1°C, днем температура воздуха поднимется до плюс 3—5 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы будет около −1°C, местами ниже. Возможны туман и изморозь. Днем потеплеет до плюс 3—8°C. В целом в регионе синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.