В Челябинской области сохранится теплая погода до +22 градусов

Бабье лето не спешит покидать регион

Сегодня, 23 сентября, в Челябинской области прогнозируют повышение температуры до +22 градусов. День будет преимущественно солнечным, без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +10°C, днем ожидается +18…+20 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров покажут около +11°C, местами значительно ниже. В горных районах возможен туман. Днем синоптики прогнозируют до +17…+22 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 4—9 метров в секунду.