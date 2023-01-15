В Челябинской области сохранится теплая и ветреная погода

День будет преимущественно солнечным

Сегодня, 15 января, в Челябинской области температура воздуха поднимется до −1 градуса, при этом в отдельных районах ожидается ниже −10 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность, местами слабые метели.

В Челябинске столбики термометров покажут от −1 до −3°C. Будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха составит до минус 1 — 6 градусов, в низинах обещают до −11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах вероятны слабые метели. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.