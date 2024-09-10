В Челябинской области сохранится теплая и сухая погода

Днем в регионе до +25

Сегодня, 10 сентября, в Челябинской области утром туманно, без осадков, а уже днем будет по-летнему тепло, сообщает гидрометеоцентр.



Этим утром в Челябинске +12, днем +21...+23, переменная облачность. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду.



В регионе также тепло, местами до +25.

