В Челябинской области сохранится спокойная умеренно морозная погода 25 декабря

Регион остается под влиянием периферии сибирского антициклона

В среду, 25 декабря, в Челябинской области в большинстве районов ожидается около −10°C, местами градусники покажут выше −5. Ветер будет слабым, осадков не ожидается, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ночная температура составит около −14°C, дневная — от −5 до −7°C. Облачно с прояснениями. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области градусники в ночные часы покажут от −9 до −14°C, при прояснении показания термометров могут опуститься до −21°C. Днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от −4 до −9°C, в низинах — до −14°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололед. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.