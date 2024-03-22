В Челябинской области сохранится солнечная и теплая погода 22 марта

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 22 марта, в Челябинской области сохранится влияние малооблачного антициклона. Понижения температуры в ближайшее время не ожидается: столбики термометров на большей части территории пока продолжат подниматься до +9 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром отметка на градуснике приблизится к −4°C, днем минус сменится на плюс. Ясно, осадков не обещают. Ветер преимущественно западного направления до 4 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров достигнут −5°C, местами значительно ниже. Днем потеплеет до +4…+9 градусов Цельсия, в низинах синоптики прогнозируют до +1°C. Переменная облачность, осадков не будет. Локально на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 3—8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.