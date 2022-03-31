В Челябинской области сохранится снежная и ветреная погода

При этом синоптики обещают потепление до +11 градусов

В первый день апреля в Челябинской области потеплеет до +11°C. Несмотря на теплую погоду, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снег с дождем, порывистый ветер и гололед.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до +2, −3°C, про прояснении — до −9°C. Днем воздух прогреется до +3, +8°C, на юге потеплеет до +11°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег с дождем, в горах осадки будут сильными. В отдельных районах на дорогах гололед. Утром туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу также прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Ночью ртутные столбики опустятся до −4, −6°C, днем потеплеет до +6, +8°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.