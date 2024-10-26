В Челябинской области сохранится прохладная погода с небольшими дождями

Местами пройдет дождь со снегом

В воскресенье, 27 октября, в Челябинской области сохранится пасмурная погода, местами пройдет дождь, в отдельных районах со снегом. Где-то будет чуть выше нуля градусов, а где-то потеплеет до +7°С. Ветер будет по-прежнему слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха предстоящей ночью составит около 0°С, днем градусники покажут до +6°С. Облачно с прояснениями, слабый дождь. Ветер неустойчивый слабый.

В Челябинской области столбики термометров этой ночью опустятся до −4°С, днем поднимутся до +2...+7°С. Облачно с прояснениями, местами ожидаются дождь и мокрый снег. В утренние часы локально туман. Ветер также неустойчивый до шести метров в секунду.