В Челябинской области сохранится прохладная погода без осадков 18 апреля

Ветер станет тише

В Челябинской области в ночь на пятницу, 18 апреля, может пройти небольшой снег, температура воздуха опустится до минусовых значений. Днем сохранится прохладная погода, но на юге благодаря поступлению западных потоков может потеплеть до +16°C. Ветер станет заметно тише, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −3°C и может пройти небольшой снег. Днем воздух прогреется до +6…+8°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы температура опустится до −3…+2°C, при прояснении может похолодать до −6°C. Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и снега. Возможен гололед. Днем на большей части территории столбики термометров поднимутся до +6…+11°C, на юге заметно теплее — до +16°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду. Местами могут налетать порывы со скоростью до 13 метров в секунду.