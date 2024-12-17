В Челябинской области сохранится небольшой снег 18 декабря

Погода по-прежнему будет ветреной

В среду, 18 декабря, погода в Челябинской области существенно не изменится: будет тепло, ветрено и пасмурно, почти повсеместно пройдет небольшой снег, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью опустятся до −9°С, днем будет от −3 до −5°С. Облачно, пройдет небольшой снег. Ветер южной четверти, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит от −6 до −11°С, дневная — от −2 до −7°С. Облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах не исключаются слабые метели. На дорогах гололед. Ветер южной четверти, от 6 до 11 метров в секунду, локально порывы до 14 метров в секунду.