В Челябинской области сохранится дождливая и ветреная погода

Местами возможны грозы

Сегодня, 26 мая, в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах возможны грозы и туманы.

Сегодня в столице Южного Урала пройдет небольшой дождь. В утренние часы температура воздуха составит около +9°C, днем столбики термометров достигнут от +15 до +17°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром столбики термометров покажут около +10°C, днем потеплеет от +12 до +17°C, на юге региона воздух прогреется до +22°C. Облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах обещают туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.