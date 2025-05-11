В Челябинской области сохранится дождливая и прохладная погода 12 мая

Ветер сменит направление на северное

В понедельник, 12 мая, в Челябинской области будет хмуро, дождливо и прохладно: температура воздуха поднимется максимум до +17 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают облачную погоду с прояснением и небольшой дождь. Ночью градусники покажут около +7 градусов, днем — до +16 градусов. В первой половине дня ветер будет западного направления, во второй — северо-восточного, до 10 метров в секунду.

В южных районах Челябинской области ночью ожидаются ливни, днем — умеренные дожди. На остальной территории пройдут небольшие осадки. Ночная температура будет варьироваться в пределах от +4 до +12 градусов, дневная — от +12 до +17 градусов. Синоптики также обещают грозы. Ветер южный с переходом на северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.