В Челябинской области сохранится аномальное тепло до +2°C 4 декабря

Солнца будет мало

В среду, 4 декабря, погода в Челябинской области существенно не изменится: синоптики обещают колебания температуры от небольшого плюса к небольшому минусу, хмурое небо и слабый снег в горах, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр.

В Челябинске столбики термометров предстоящей ночью опустятся до −8°C. Днем температура установится в пределах от −1 до +1°C. Преимущественно пасмурно, осадков не предвидится. Ветер западный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области ночью отметка на градуснике будет варьироваться от −3 до −8°C, в низинах достигнет −14°C. Днем ожидается от −3 до +2°C. Переменная облачность, в горах может пройти небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололед. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.