В Челябинской области сочли пригодным для жизни треснувший дом без горячей воды и тепла

Действия местных чиновников проверят люди в погонах

Прокуратура и следственные органы выехали с проверкой в Катав-Ивановский район, где на глазах разваливается ветхий многоквартирный дом. Почти все жильцы, кроме нескольких человек, тем или иным образом покинули непригодные для проживания квартиры, но местные власти не торопятся признавать здание аварийным. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

О доме № 49 по улице Дмитрия Тараканова в центре Катав-Ивановска рассказала в социальных сетях Дарья Хужина, у которой в этом доме живет бабушка-инвалид. Она написала, что у дома треснули фундамент и фасад, затопило подвал. Зимой вода в подвале замерзает и давит на фундамент, из-за чего трещины постоянно расширяются. Девушка опасается, что строение вот-вот может рухнуть.





«Все жильцы, кто мог, уехали, остальные умерли. Проживают две пенсионерки, которым просто некуда идти. Из пенсии, которая ниже прожиточного минимума, высчитывают деньги за ремонт дома», — сообщила автор публикации.

В беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» Дарья Хужина рассказала, что в доме отсутствуют вентиляция и горячая вода.

«Отопление имеется, но оно настолько слабое, что моя бабушка всю зиму включала обогреватель. Фактически батареи не топят. А плату за отопление берут по полному тарифу», — добавила Дарья.

На фото и видео, которыми она поделилась с нашим информагентством, видно, что у дома снаружи обвалилась штукатурка на высоте первого этажа, а в некоторых местах из стен вываливаются кирпичи. Внутри штукатурка также осыпалась, некоторые окна в подъездах разбиты. В помещениях плесень. Одна из жительниц дома рассказывает на видео, что в подъезд по ночам заходит молодежь и устраивает пьянки. По ее словам, дом посещала городская комиссия, но никаких результатов не последовало — он по-прежнему считается пригодным для проживания. Дарья Хужина также рассказала, что здание ранее обследовали на аварийность и даже предлагали поставить датчики на трещины. Но на том дело и кончилось.





По информации с сайта Фонда развития территорий, трехэтажный двухподъездный дом по ул. Дмитрия Тараканова, 49, был введен в эксплуатацию в 1962 году в качестве общежития. В нем 73 квартиры. С 2011 года дом находится под управлением ТСЖ «Комфорт».

По словам Дарьи Хужиной, в катав-ивановской прокуратуре ей сообщили, что дом был признан аварийным в 2017 году. Однако местные власти это отрицают. В реестре Фонда развития территорий дом аварийным не числится. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» пояснили, что произошла путаница: аварийным является дом № 39 по той же улице, а № 49 — нет.

Тем не менее прокуратура инициировала проверку о правомерности непризнания кирпичной трехэтажки непригодной для проживания. Об этом ведомство сообщило в понедельник, 13 марта. О начале процессуальной проверки также сообщило региональное Следственное управление.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П. Г. доложить о первоначальных результатах проводимых проверочных мероприятий», — отметили в ведомстве.

В своем официальном комментарии администрация Катав-Ивановского района сообщила, что в марте-апреле 2023 года планируется заключить договор на проведение обследования дома с целью признания его аварийным и включения в программу по переселению.

«Администрация Катав-Ивановского городского поселения готова оказать всю необходимую помощь при возникновении аварийных ситуаций, а также для проведения различного вида текущего ремонта», — заверили в руководстве муниципалитета.

Там также сообщили, что в 2017 году в доме были отремонтированы система электроснабжения и крыша. В период с 2025 по 2030 годы там планируется капитально отремонтировать водопровод, канализацию, отопление, фасад и фундамент.

ИА «Первое областное» будет следить за судьбой этого дома.