В Челябинской области собственник сельхозземли вырыл на участке два карьера

Мужчина нарушил правила землепользования

В Челябинской области привлекут к ответственности собственника сельскохозяйственной земли, который вырыл два карьера для добычи ископаемых. На нарушение пожаловались местные жители, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

В ходе проверки сотрудники управления выяснили, что собственник на участке земли площадью 5,1 гектара, что сравнимо с семью футбольными полями, возле поселка Кременкуль вырыл два карьера. Один, площадью 1,14 гектара и заполненный водой, был заброшен. На втором, площадь которого составила 3,96 гектара, работала спецтехника по добыче ископаемых.

«Своими действиями собственник сельхозземли нарушил Земельный кодекс РФ и Федеральный закон № 101-ФЗ „О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения“, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ»,— уточнили в ведомстве.

Материалы, собранные во время выездной проверки, направлены в прокуратуру региона для привлечения нарушителя к ответственности и принуждения собственника провести рекультивацию участка.