В Челябинской области собрали посылки для летчиков и танкистов в зоне СВО

Сбор гуманитарной помощи координировал местный Народный фронт

Грузовик теплых вещей для военнослужащих авиабазы Шагол, набор инструментов для разведчиков танкового батальона, а также гуманитарную помощь детскому дому в Луганске собрало и отправило в зону СВО региональное отделение Народного фронта в Челябинской области, сообщили в пресс-службе движения.

За помощью со сбором теплых вещей и снаряжения в Народный фронт обратились сами летчики шагольского авиаполка. В рамках проекта «Народный фронт. Все для победы!» для 100 специалистов инженерно-технического состава были собраны комплекты зимних костюмов, шапок, ботинок, термобелья, носков и спальных мешков.

Для разведчиков танкового батальона Народный фронт собрал и отправил наборы бензопил, лопат, электроприборов, сварочного оборудования и других инструментов.

В одной машине с грузом для военных в зону СВО уехали также коробки с детскими вещами, игрушками и сладкими подарками. Их передадут в дом малютки Луганска.