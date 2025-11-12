В Челябинской области собрали 2 млн 334 тыс. тонн зерна

Регион лидирует в УрФО

Челябинская область подвела итоги уборочной кампании, установив абсолютный рекорд по сбору зерна за последние 35 лет. Средняя урожайность в этом году достигла исторического максимума — 20 центнеров с гектара, сообщил губернатор Алексей Текслер на областном аппаратном совещании.

В Челябинской области собрали 2 миллиона 334 тысячи тонн зерна.

«Наш регион показал лучший результат в Уральском федеральном округе, но самое главное, это абсолютный рекорд за последние 35 лет. Благодарю за это всех аграриев, руководителей сельхозпредприятий и муниципалитетов», — сказал губернатор.

Самым урожайным до этого считался 2017 год. Тогда было собрано на 30 тысяч тонн зерна меньше.

Для удержания и развития успеха недостаточно только текущих достижений. Ключевым фактором становятся кадры.

«Развитие кадрового потенциала — важная тема. Залог успеха — это технологии и кадры», — отметил Алексей Текслер.

Поэтому к 2030 году на Южном Урале появится 100 агроклассов. Первые 20 откроются в регионе уже в следующем году. Губернатор поручил министерству сельского хозяйства активизировать работу со школами, техникумами и аграрным вузом для формирования непрерывной системы подготовки специалистов для АПК.