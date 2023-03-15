В Челябинской области собирают жалобы на дорожные ямы

Южноуральцев призывают сообщать о местах, где дороги «растаяли» после зимы

Центр управления регионом накануне объявил о старте сбора информации о том, на каких дорогах появились ямы после зимы. Как сообщили в учреждении, все сообщения, оставленные южноуральцами, будут оперативно направлены ответственным лицам. В городах и районах администрации тоже собирают такие сведения, чтобы понять, какие дороги подлежат ремонту.

Например, одно из обращений через платформу обратной связи поступило от челябинца, который пожаловался на состояние асфальта на улице Богдана Хмельницкого. По его словам, на участке от колледжа до администрации Металлургического района машины «подскакивают, если проезжают на скорости». Дорожники выехали на место с проверкой, и в тот же день участок привели в порядок. Оставлять свои сообщения можно в комментариях к посту в группе «ЦУР Челябинской области» «ВКонтакте».

Отметим, что власти Челябинска в конце прошлой недели приступили к ямочному ремонту дорог с применением холодной асфальтобетонной смеси. Полноценные дорожные работы начнутся только после наступления теплой погоды, но горожан все же призвали сообщать о проблемных участках.

Кстати, в этом году в Челябинской области планируют построить и отремонтировать около 200 км дорог. На эти цели выделят в общей сложности более пяти миллиардов рублей. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».