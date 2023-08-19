В Челябинской области собирают овощи для сухих супов для бойцов СВО

Что и куда нести

В Челябинской области волонтеры просят садоводов поделиться излишками овощей, чтобы приготовить из них сухие супы и отправить заготовки военнослужащим в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в телеграм-канале «Наш Златоуст».

«Дорогие садоводы, вы можете помочь нашим бойцам! Если у вас есть излишки урожая, то вы можете разделить их с теми, кто сейчас на фронте. Наши друзья-волонтеры из Миасса готовят сухие заготовки на супы, из которых бойцы могут приготовить настоящие домашние супчики!»— написали администраторы канала.

В пункт приема гумпомощи, который расположен в ДОСААФе в Златоусте, можно приносить морковь, свеклу, картофель и кочанную капусту. Волонтеры сами высушат овощи и сделают из них заготовки. Также южноуральцы могут приносить сушеную зелень, сухари и соления.