В Челябинской области собирают деньги на памятник покойному главе района

Александр Неклюдов, 35 лет руководивший Пластом и Пластовским районом, год назад скончался от коронавируса

В Пластовском районе объявлен сбор средств на памятник покойному главе муниципалитета Александру Неклюдову, сообщает пресс-служба местной администрации. В сентябре 2020 года 67-летний чиновник скончался от ковидной пневмонии.



Идея поставить памятник Александру Неклюдову возникла в Пласте летом 2021 года. Накануне, 8 декабря, районная администрация официально объявила о сборе средств. Принимать наличные планируют в управлениях социальной защиты и образования, а также в редакции газеты «Знамя Октября». Затем деньги будут перечислены на счет благотворительного фонда «Бирюзовый».

«К нам обратилась инициативная группа жителей Пласта, так как опыт работы с памятниками у фонда есть: именно мы устанавливали памятник покойному губернатору Петру Сумину. Сейчас мой товарищ Кирилл Чиглинцев как раз занимается разработкой проекта памятника Александру Васильевичу. Если не хватит денег от благотворителей, мы вложимся в памятник сами. Но, надеюсь, к делу подключатся районные и областные власти, ведь Неклюдов — это целая эпоха в жизни района», — рассказал Первому областному информагентству соучредитель фонда «Бирюзовый», главврач челябинской детской поликлиники № 8 Антон Рыжий.

Александр Неклюдов скончался от ковидной пневмонии 18 сентября 2020 года. Он был одним из старейших глав муниципалитетов Челябинской области: с 1985 года Александр Васильевич девять раз избирался в главы (сначала — в председатели горисполкома Пласта) города и района. В 1997—2000 годах, кроме того, был депутатом Законодательного собрания Челябинской области.