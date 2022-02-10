В Челябинской области собеседование для допуска к ГИА по русскому языку прошли 33 600 школьников

Результаты девятиклассники смогут узнать не позднее 22 февраля

В Челябинской области прошло итоговое собеседование по русскому языку, успешная сдача которого является допуском к ГИА. Навыки устной речи в регионе продемонстрировали более 33 600 школьников из 717 школ. Результаты станут известны не позднее 22 февраля. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.



«Участники собеседования продемонстрировали базовые навыки разговорной речи. Это умение читать, соблюдая темп и интонацию, пересказывать полученную информацию, умение логично и грамотно высказывать свои мысли и отвечать на вопросы собеседника. Для получения зачета обучающимся необходимо набрать не менее 10 баллов», — рассказала начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

На ответ каждому участнику собеседования отводилось 15 минут. Для девятиклассников с ограниченными возможностями здоровья его продолжительность могла увеличиваться на 30 минут.

Результаты девятиклассники смогут узнать в своей школе. Для выпускников девятых классов, которые не явились на итоговое собеседование, не закончили его прохождение по уважительной причине или получили незачет, предусмотрены две пересдачи. Они пройдут 9 марта и 16 мая.