В Челябинской области соберутся мастера народных промыслов

Они откроют ежегодную ярмарку в небольшом северном поселке

В эти выходные, 10 и 11 августа, под Кыштымом пройдет ярмарка «На рудниках», ставшая традиционным местом притяжения для художников и дизайнеров, писателей и актеров, экологов и краеведов, ремесленников и творцов. Как рассказали организаторы, на ярмарке занятие по душе найдут и дети, и взрослые.

Местом проведения станет небольшой поселок Слюдорудник. Для гостей из разных регионов здесь подготовят квесты, экскурсии по уникальной природе Южного Урала, концерты и театральные постановки, беспроигрышную лотерею и фотоконкурс.

Изюминкой ярмарки станет специальная спортивная программа. Так, 10 августа туристам расскажут о судьбах и достижениях южноуральских спортсменов-олимпийцев. На следующий день состоится несколько гонок: фан-забег с собаками, в котором можно поучаствовать даже без своего снаряжения и питомца, а также состязание «Бежим в гору» — нужно будет преодолеть 2 километра до макушки горы Слюдяной.

Добраться до ярмарки можно на специальных маршрутках из центра Кыштыма (от ТЦ «Демидовский»), а также по дороге из Слюдорудника до туристического центра «Провинция».