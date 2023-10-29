В Челябинской области сняли введенное ранее ограничение движения на трассе М-5

Водителей просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения

На трассе М-5 в Челябинской области на участке от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль сняли введенное ранее ограничение движения для автобусов, большегрузов и такси. Напомним, ограничение было введено до 16:00 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, а также быть предельно внимательными и осторожными при управлении автомобилями. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту»,— добавили в ведомстве.

Ранее автомобилисты жаловались на пробки на нескольких участках трассы.