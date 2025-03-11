В Челябинской области сняли с продажи фальсифицированные рыбные консервы

Содержимое банок не соответствует заявленному на этикетке

В Челябинской области сняли с продажи рыбные консервы «Сайра приморская», которые оказались фальсификатом. Вместо сайры в банки положили сардины. Это подтвердили лабораторные испытания, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Рыбные консервы с вводящим в заблуждение покупателей названием изготавливало московское предприятие ООО «Русский рыбный мир». В период с августа 2024 года по февраль 2025-го в Челябинскую область поставили 7 тонн этих консервов. На сегодняшний день осталось чуть менее двух тысяч килограммов. Их изъяли из оборота.

«Такие консервы не нанесут вреда здоровью человека. Самим названием они вводят в заблуждение потребителя и бьют по кошельку: ведь сардина дешевле сайры. Подчеркиваем, что придуманное наименование продукции должно отражать именно те компоненты, которые входят в состав продукции и отличают ее от другой пищевой продукции», — сообщили в управлении.

Там добавили, что сайра и сардина — разные виды рыб: сайра относится к семейству макрелещуковых и распространена в северной части Тихого океана, сардина — к семейству сельдевых и обитает в восточной части Северной Атлантики, а также в Средиземном, Мраморном и Черном морях. Кроме того, сайра отличается от сардины по вкусу.

По мнению специалистов Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, российские рыбаки больше не ловят сайру, поскольку дальневосточная сардина иваси выжила ее в Тихий океан — за пределы исключительной экономической зоны РФ.