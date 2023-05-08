В Челябинской области сняли патриотический клип на народную песню «Эй, ухнем»

Автором идеи и сценария стала Ирина Текслер

Основатель Фонда 2020 Ирина Текслер в соцсетях представила патриотический клип на песню «Эй, ухнем». Ролик на добровольных началах подготовили творческие коллективы Челябинской области.

«В съемках приняли участие обычные люди — жители области, все герои в клипе — работники своей профессии», — поделилась Ирина Текслер.

Съемки проходили в разных локациях: от заводского цеха до хоккейной площадки. Автором идеи и сценария выступила Ирина Текслер. Солировал артист театра оперы и балета Артур Садиков. Режиссером стал Матвей Шолохов — режиссер-постановщик фильма «Южный Урал. Следы веков».

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с наступающим Днем Победы участника Великой Отечественной войны Ивана Нежаренко. Через месяц ветерану исполнится 100 лет.