В Челябинской области сняли карантин по гриппу и ОРВИ

Заболеваемость упала ниже эпидемического порога

В Челябинской области сняли ограничения по гриппу и ОРВИ в больницах, школах и учреждениях соцзащиты. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Анатолий Семенов.

Теперь школьные классы не будут отправлять на дистанционку по карантину, а медучреждения — держать на особом режиме по предотвращению распространения гриппа.

Отмена ограничений связана с тем, что заболеваемость за прошедшую неделю снизилась на 26,3% и упала ниже эпидемического порога на 22,9%. Напомним, на последней неделе марта отмечали, что число заболевших сократилось во всех возрастных группах, наибольшее — у детей школьного возраста.