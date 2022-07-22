В Челябинской области СНТ игнорируют вывоз мусора из садов

По данным Центра коммунального сервиса, 83 товарищества не заключили договор

В Челябинской области многие садовые товарищества не заключают договоры на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В базе ЦКС значатся 349 СНТ, 266 из которых сотрудничают с регоператором по вывозу мусора. У 83 дачных объединений такие договоры отсутствуют, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

В Челябинском кластере таких садовых товариществ — 35, в Карабашском — 41, в Магнитогорском — 7. Напомним, по закону все компании, у которых образуются коммунальные отходы, должны заключить договор на вывоз ТКО.

Также регоператор сообщает, что есть садовые объединения, где формально исполняют обязательства по организации мусорных площадок на территории СНТ.

«Под категорию „молчуны“ сегодня попадают 52 дачных объединения. Из них 18 — в Челябинском городском округе, 12 — в Сосновском районе, 5 — в Копейском городском округе. В Магнитогорском городском округе их насчитывается 11. Вряд ли можно поверить, что на территории этих товариществ не генерируются твердые коммунальные отходы, тем более в летний период», — прокомментировали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Зачастую дачники прибегают к услугам сомнительных перевозчиков, которые предлагают очень низкие цены. В этом случае нет гарантии, что мусор утилизируется верно. Бывает, что отходы вывозят на контейнерные площадки жилфонда или же в лес. Все это приводит к росту стихийных свалок.

Ведется работа с нарушителями. По итогам выездных проверок сотрудники ЦКС вручают организациям требования о необходимости заключения договоров. Список компаний, которые игнорируют требования, отправляется в Минэкологии и прокуратуру Челябинской области для принятия необходимых мер.

«В текущем году семь садовых объединений подали документы на оформление договоров на вывоз ТКО. Это произошло после жалобы, которую ЦКС направил в контролирующие инстанции. Отметим, что по каждому заявленному случаю надзорные органы проводят проверки, при этом к нарушителям могут быть применены серьезные финансовые санкции», — добавили в пресс-службе ЦКС.

Для граждан предусмотрены штрафы до 2 тысяч рублей. Должностные лица могут получить штраф на сумму до 30 тысяч рублей, а юридические — до 250.

Напомним, ранее регоператор по обращению с отходами предложил снимать на видео тех, кто выбрасывает мусор по дороге из своих авто. Фото и видео можно размещать в соцсетях с хештегом #ЭкоХам74.

В Копейске жители устали от переполненных контейнерных площадок и объявили войну нелегальным перевозчикам мусора. Последние вывозят небытовые отходы и выгружают их прямо у контейнеров. Копейчане решили устроить в социальных сетях «доску позора» для таких нарушителей.