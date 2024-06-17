В Челябинской области снова прогремят грозы

Местами синоптики обещают ливни с градом

Сегодня, 17 июня, атмосферу в Челябинской области освежат грозовые дожди. Столбики термометров по-прежнему останутся «на высоте». Подробнее о погоде рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

Отметка на градуснике в Челябинске в утренние часы поднимется до +20°С, днем установится в пределах от +27 до +29°С. Ветер северного направления, от 4 до 9 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Показания термометров в Челябинской области этим утром приблизятся к +19°С, дневной прогрев составит до +27…+32 градусов Цельсия, в южных районах региона воздух вновь раскалится до +36°С. Ветер преимущественно северной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. При грозе усиление порывов до 25 метров в секунду.

Напомним, в Челябинской области действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Дождь и даже ливень могут пойти в любой момент, так что не забудьте зонтики, выходя из дома.