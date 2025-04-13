В Челябинской области снова похолодает и пройдет снег 14 апреля

Непогода задержится в регионе всего на один день

В понедельник, 14 апреля, в Челябинскую область вернется кратковременное похолодание, местами пройдет снег. В областном Гидрометеоцентре сообщили, что регион окажется под воздействием частного циклона.

В северных и горных районах Челябинской области непогода разыграется уже предстоящей ночью: там ожидается мокрый снег. Возможен гололед. Температура опустится до −2...+3 градусов. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, сохранятся. Градусники покажут от +5 до +10 градусов, на юге сохранится тепло до 14 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске ночью может похолодать до нуля градусов. Пройдут слабые осадки. Днем температура поднимется до +6...+8 градусов. Облачно с прояснением, дождь. Ветер преимущественно северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду.