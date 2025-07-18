В Челябинской области снизят транспортную нагрузку на городские улицы

В регионе продолжается масштабная реконструкция обходных дорог

На Южном Урале активно ведутся работы по обновлению обходных дорог вокруг крупных городов. Так, в 2025 году реконструируются несколько участков дорог в пригородах Челябинска и Магнитогорска протяженностью более 30 км. Проекты реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлены на улучшение транспортной доступности, снижение нагрузки на городские дороги и повышение безопасности дорожного движения, сообщает региональный Миндортранс.

Благодаря тесному взаимодействию региональных и федеральных властей, а также эффективной работе подрядных организаций, на территории Челябинской области реализуется сразу несколько проектов по ремонту и обновлению объездных дорог. Так, в 2025 году работы ведутся на нескольких масштабных объектах:

— Обход Челябинска. Реконструируется несколько участков общей протяженностью более 20 км. Включает в себя ремонт и строительство транспортных развязок. Общая площадь покрытия обновленных участков составит более 250 000 кв. м.

— Ремонт дороги Вахрушево — Долгодеревенское. Этот участок также используется как объездная дорога вокруг Челябинска, его ремонт охватит 5 км с покрытием 119 374 кв. м.

— Обход Магнитогорска. Ремонт и обновление 7,5 км обходной дороги на шести участках общей площадью 105 000 кв. м.

Работы выполняются преимущественно в ночное время, с соблюдением всех необходимых стандартов качества. Завершение проектов позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в регионе и стимулировать экономическое развитие.

«Обходные дороги позволяют решить сразу несколько задач: они уменьшают количество транзитного транспорта в населенных пунктах, способствуют снижению аварийности, улучшают экологическую обстановку, а также ускоряют движение и создают условия для развития бизнеса вдоль новых маршрутов», — сообщают в Миндортрансе региона.

По поручению президента России до 2030 года в стране планируется построить более 50 обходов населенных пунктов. Как подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, за шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже построено и реконструировано 39 обходов крупных городов и населенных пунктов. Новый нацпроект продолжает эту работу, предоставляя регионам дополнительные возможности для решения транспортных задач.