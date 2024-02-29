В Челябинской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Однако в 11 школах региона ученики продолжают оставаться на дистанционном обучении

Сегодня, 29 февраля, Роспотребнадзор Челябинской области зафиксировал снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным ведомства, за прошлую неделю в области зарегистрировано 74 случая респираторных инфекций на 10 тысяч населения. Это ниже уровня предыдущей недели на 25 процентов, сообщает управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Это связано с уменьшением обращаемости в медицинские организации в выходные и праздничные дни, а также разобщением организованных детских коллективов в связи с введением дистанционного обучения в образовательных организациях в период морозов», — объяснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, в том числе среди взрослого населения на 22,8%. По данным мониторинговых исследований на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», в этиологической структуре ОРВИ отмечается увеличение доли респираторных вирусов: РС-инфекции, сезонной коронавирусной инфекции, адено-, рино-, бока-, метапневмовирусной инфекции, парагриппа, COVID-19.

Между тем по состоянию на 26 февраля продолжают оставаться на дистанционном обучении школьники в 16 классах 11 общеобразовательных учреждений.