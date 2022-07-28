В Челябинской области снизилось количество имущественных преступлений по сравнению с 2021 годом

А выявленных экономических преступлений стало на 50% больше

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков провел заседание коллегии, посвященное итогам работы за полугодие. В Челябинской области совершено на 26% меньше грабежей, на 29,7% — разбоев, на 13% — вымогательств. На 19,2% снизилось количество квартирных краж, на 36,7% — хищений транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Сотрудники органов внутренних дел изъяли из незаконного оборота 135,3 кг наркотиков и ликвидировали шесть нарколабораторий. Прекращена незаконная деятельность девяти интернет-магазинов, реализующих запрещенные вещества.

«Выявлено порядка 3,8 тысячи преступлений, связанных с производством и оборотом наркотиков, из них более 3 тысяч — особо тяжкие», — сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

За первое полугодие задокументировано 711 тяжких и особо тяжких экономических преступлений, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особое внимание уделялось противодействию преступлениям, совершенным в общественных местах и на улицах; в структуре уличной преступности на 11,1% снизилось число убийств, на 19,2% — разбоев, на 27,8% — грабежей, на 10,5% — краж, на 25,0% — хулиганств.

На 9,1% снизилось число дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей, на 28,9% — находившихся в нетрезвом состоянии, на 16,7% — с участием детей.

Подразделениями ГИБДД выявлено более 730 тысяч нарушений ПДД, задержано более 9 тысяч водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, к административной ответственности привлечено почти 20 тысяч водителей автобусов.

С учетом приграничного статуса Челябинской области повышенное внимание уделялось организации работы по пресечению незаконной миграции. Возбуждено 527 уголовных дел.

Михаил Скоков отметил, что одним из главных критериев оценки населением деятельности полиции является доверие граждан. Жители и гости города Челябинска должны чувствовать свою защищенность, доверять полиции. В приоритете работы полиции — незамедлительное реагирование на обращения и заявления граждан, наступательность в борьбе со всеми видами преступности.