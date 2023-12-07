В Челябинской области снизилась смертность от ВИЧ и СПИДа

Это стало возможным благодаря доступной антиретровирусной терапии

Доступность антиретровирусной терапии позволила увеличить продолжительность жизни пациентов с ВИЧ и СПИДом, сообщает в четверг, 7 декабря, пресс-служба Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Так, среди стоящих на диспансерном учете пациентов с ВИЧ смертность снизилась на 3,1%, в том числе среди пациентов со СПИДом — на 65,9%.

«У пациентов с ВИЧ-инфекцией, регулярно получающих лечение, увеличивается ожидаемая продолжительность и качество жизни. Следовательно, на фоне снижения смертности накопительная группа диспансерного наблюдения будет закономерно увеличиваться и показатель пораженности будет иметь динамику постепенного роста», — говорит главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Челябинской области Маргарита Радзиховская.

Отчасти этим и объясняется, что Челябинская область занимает шестое место в России по показателю пораженности ВИЧ.

Наибольший прирост свежих случаев ВИЧ наблюдался в 2000-е годы среди потребителей инъекционных наркотиков. Пик пришелся на 2001 год, когда выявили 5034 случая заражения. Но уже в 2016—2022 годах ситуация изменилась. Например, в 2022 году число свежих случаев сократилось до 2531.