В Челябинской области снизилась смертность от инфарктов

Исход лечения зависит не только от докторов, но еще и от бдительности пациентов

За последние годы в Челябинской области почти в три раза снизилась смертность от инфаркта миокарда — сейчас она не превышает 10%. На Южном Урале создана эффективная система помощи пациентам с признаками сердечно-сосудистой катастрофы. Но исход, как и прежде, зачастую зависит от бдительности самих людей.

«В ГРУДИ ЖЖЕТ, БРОСАЕТ В ХОЛОДНЫЙ ПОТ»

50-летний Андрей Сопельцев из Еманжелинска пережил инфаркт миокарда неделю назад.

«Проснулся утром вспотевший, в груди дискомфорт. Но это длилось недолго, и я пошел на работу. А уже там боль усилилась. Стало так плохо, что я обливался холодным потом. Коллеги вызвали скорую. От диагноза я был в шоке», — рассказывает Андрей.

О том, что это инфаркт миокарда, мужчина даже не мог и подумать. До сих пор сердце его не беспокоило. Для катастрофы, как считает Андрей, не было никаких предпосылок. И только позже, в беседе с врачами, наш земляк понял: посадить сердце могло курение (Андрей курит с 17 лет, в последнее время — по пачке в сутки) и большие физические нагрузки на стройке — мужчина сам строил дом.

Трагедии удалось избежать. Андрея вовремя привезли к кардиологам в Челябинскую областную клиническую больницу. Кардиологи нашли тромб, мешающий току крови, и установили в сосуд расширяющий стент. Сейчас Андрей уже готовится к выписке.

«В настоящее время лечение инфаркта миокарда — это борьба на время. Чем раньше человек попадет в специализированный центр, тем большая часть сердечной мышцы окажется спасена и меньше будет осложнений, тем больше шансов выжить», — говорит руководитель регионального сосудистого центра ЧОКБ Василий Масюк.

КТО РИСКУЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С ИНФАРКТОМ

По словам медиков, инфаркту миокарда максимально подвержены мужчины старше 50 лет и женщины старше 65 лет.

«У большинства пациентов с инфарктом до этого уже были сердечно-сосудистые отклонения: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. У других — нет. Сейчас многие люди курят и ведут малоподвижный образ жизни, живут в хроническом стрессе, поэтому инфаркты не редкость в возрасте 35—40 лет. Самому молодому пациенту с инфарктом в ЧОКБ было чуть больше 20 лет», — говорит заведующий кардиологическим отделением № 1 ЧОКБ, главный кардиолог Челябинской области Сергей Черепенин.

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ СКОРУЮ

Распознать инфаркт миокарда можно по таким признакам:

— боль за грудиной (давящая, сжимающая, жгучая);

— боль, как правило, отдает в руку, лопатку, челюсть и длится более 15 минут;

— боль может сопровождаться холодным потом, падением давления.

При таких симптомах следует вызывать скорую помощь. Иногда люди, особенно молодые, списывают эту боль на проявление остеохондроза или язвы желудка. Терпят ее часами и днями. Это очень опасно: чем дольше сердце лишено питания, тем сильнее повреждается сердечная мышца.

«Вызов к пациенту с подозрением на инфаркт миокарда относится к первой группе срочности. Бригада медиков приезжает в течение 20 минут. Везти больного в больницу самостоятельно я не советую. Заболевание это грозное, в дороге может остановиться сердце», — говорит руководитель регионального сосудистого центра при ЧОКБ, врач-кардиолог Василий Масюк.

КАК СПАСАЮТ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ

Лечение пациентов с инфарктом состоит из трех важных этапов. Первый — работа медиков скорой. В какой бы глухой деревне ни случилось несчастье, они делают ЭКГ и отправляют ее в единый диспетчерский центр, который находится на базе областной больницы № 3 в Челябинске. Также медики скорой проводят медикаментозную терапию, которая позволяет растворить тромб и предотвратить инфаркт миокарда, если тот еще не развился.

После бригада скорой везет пациента в один из сердечно-сосудистых центров. В Челябинской области их уже восемь: в Сатке, Миассе, Магнитогорске, Троицке и Челябинске. Это второй этап спасения пациента.

Здесь проводится диагностика причин инфаркта. Через прокол сосуда на руке пациенту вводят рентген-контрастное вещество и находят место сужения сосуда. А закупорка может произойти из-за тромба или из-за бляшки. В место сужения ставят специальную пружинку — стент, который сохраняет просвет сосуда широким. Стент ставится на всю жизнь.

Наконец, третий этап спасения — реабилитация. Начинается она в больнице: пациент бросает пагубные привычки и постепенно возвращается к активной жизни. Также ему прописывают препараты, которые позволяют избежать рецидивов.

«После выписки обязательно нужно в течение трех дней встать на учет кардиолога в поликлинике по месту жительства и контролировать свое здоровье. Медикаменты, прописанные кардиологом, после инфаркта два года выдаются бесплатно», — говорит Сергей Черепенин.

Между тем семья из Еманжелинска обвинила медиков горбольницы в смерти близкого человека. В середине июля Кирилл Сумачев взял больничный с ОРВИ, а в понедельник, 8 августа, умер в стационаре, предположительно из-за отказа сердца. Близкие полагают, что парень не получил должную медицинскую помощь.

