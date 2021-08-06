В Челябинской области снизили цены на овощи

Южноуральские производители собирают новый урожай

В Челябинской области торговые сети снизили цены на овощи, поскольку в регионе начался сбор нового урожая и первые партии овощей уже поступили на полки магазинов. Как сообщает заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова, цены на так называемый «борщевой набор» снизились до 20%.

«В июне-июле наблюдалось повышение цен на овощи борщевого набора, что было связано прежде всего с сезонным фактором. Дело в том, что в мае закончились запасы прошлогоднего сельскохозяйственного сезона. Овощи ввозились из других регионов России, где была засуха, и из зарубежных стран — наших постоянных импортеров: Египта, Турции, Азербайджана, Пакистана, где были снижены посевные площади ввиду пандемии коронавируса. Сейчас начался сбор урожая этого сезона, потому идет снижение цены. Цена на картофель снизилась на 20%, на капусту и морковь — на 7% и 9% соответственно»,— рассказала Инна Подшивалова.

Уборка овощей уже началась в Агаповском, Аргаяшском, Красноармейском и Сосновском районах. Представители торговых сетей связываются с местными производителями, список которых предоставил Минсельхоз Челябинской области, и договариваются об организации поставок. Благодаря решенному несколько лет назад вопросу с овощехранилищами, строительству новых складов и господдержке предприятий, крупнооптовая цена продажи свеклы и моркови сегодня составляет до 20 рублей за килограмм, капусты — до 23 рублей за килограмм, картофеля — до 22 рублей за килограмм.

Кроме того, региональные Минсельхоз и Минэкономразвития направили в муниципалитеты рекомендации по организации сельскохозяйственных ярмарок, чтобы южноуральцы смогли купить овощи нового урожая по низким ценам. Отдельно организацию таких ярмарок будут прорабатывать с крупными городами Челябинской области.

«Рекомендовано организовывать такую торговлю не только на территориях, прилегающих к торговым комплексам, но и на площадках, удобных для жителей. Через центр „Мой бизнес“ была запущена программа „Сделано в Че“, которая ориентирована на помощь региональным производителям в сбыте продукции через организацию стендов в торговых комплексах. Оплата аренды произведена за счет центра. Около 50 предпринимателей до конца года будут задействованы в программе. Первые коллективные стенды размещены в торговом комплексе „КС“ в Челябинске»,— рассказала начальник отдела торговли и потребительского рынка регионального Министерства экономического развития Екатерина Варганова.

Как отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области, цены на овощи нового урожая будут снижаться и дальше.

В июне этого года жители Челябинской области покупали морковь, картофель и свеклу по ценам в три раза большим, чем в прошлом году. Эксперты сообщали, что причиной высокой стоимости овощей стало отсутствие продуктов предыдущего урожая на складах, и на прилавках лежали овощи, привезенные из-за рубежа. Повышение стоимости продуктов произошло не только в сетевых магазинах: цены подняли и сельхозпроизводители.